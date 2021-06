Tal como o Automais noticiou, a Silverstone Auctions levou a leilão um raro Lancia Delta Integrale HF Evo 2 “Edizione Finale”. Com apenas 250 unidades produzidas, a licitação mais alta chegou aos 253 821 €, o que o torna num dos Lancia Delta mais caros de sempre. De relembrar que o clássico italiano deste artigo é a unidade número 92 e foi entregue originalmente a um cliente japonês em 1995. Anos mais tarde, em 2008, foi exportado para a Bélgica e, no ano seguinte, foi registado no Reino Unido. Desde então tem sido muito pouco utilizado e, por isso, apresenta-se com apenas 5400 km percorridos.

O Lancia Delta HF Integrale Evo 2 “Edizione Finale” está equipado como motor 2.0 litros sobrealimentado que debita 215 cv e 300 Nm de binário, potência essa que é entregue às quatro rodas motorizes. Por fim, esta edição limitada marca por todas as unidades estarem revestidas pela cor “Bordeaux Red” com faixas amarelas e azuis.