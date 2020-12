A Mercedes anunciou, em novembro, que o AMG GT Black Series é o novo recordista de Nürburgring para carros de produção. Este que será um dos AMG mais radicais alguma vez feito, é também a mais recente criação com digna do nome Black Series. Mas afinal, qual foi o primeiro desta “linhagem de luxo”? Temos de recuar a 2006 para relembrar o SLK 55 AMG Black Series, um desportivo extremamente radical para a época. Apresentado no Grande Prémio de Fórmula 1 na Malásia, está equipado com o motor V8 atmosférico de 5.5 litros com 400 cavalos e 520 Nm de binário, uma potência superior ao SLK 55 AMG base que se ficava pelos 360 cv.

Apesar de não se saber quantas unidades foram efetivamente construídas, apenas se sabe que o número está entre as 100 e as 150 unidades, o que o torna num dos carros mais raros da Mercedes. Curiosamente, a Mercedes transformou o roadster num coupé com um capot em carbono com o principal objetivo de poupar no peso. Como seria de esperar, tamanha exclusividade tinha um preço e, em 2006, custava mais de 100 mil euros.