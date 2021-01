Para quem não se recorda, a Ares Design é uma preparadora italiana que já provou do que é capaz, por exemplo, com uma modificação da anterior geração do Land Rover Defender. No entanto, recentemente, tem mostrado uma grande aptidão para a criação de carros próprios como é o caso do supercarro S Project ou um clássico inspirado nos roadsters dos anos 50. Neste clima mais nostálgico, a Ares Design decidiu ingressar numa nova vertente que está cada vez mais na moda. Falamos da realização de “restomod” a Porsche 911 clássicos, um mercado que está em claro crescimento e que já conta com vários “tubarões”, como por exemplo, a Singer.

A mais recente criação da Ares Design mostra-nos uma modificação de um Porsche 911 Turbo da geração 964. Este one-off mantém alguns dos detalhes mais comuns no modelo como é o caso das jantes estilo Fuchs, ou a asa traseira, que combinam na perfeição com detalhes modernos. Como seria de esperar, o flat-six de 3.6 litros recebe um novo turbo e intercooler que ajudam os valores de potência a subir para os 425 cavalos. No interior, a Ares Design renovou os revestimentos e adicionou os logos da empresa. O toque final são os novos manómetros e um sistema de infotainment de aspeto retro, autoria da Porsche, que estão integrados no tablier original.

Fonte: Ares Design