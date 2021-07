A Legende Automobiles pretende ter um papel semelhante ao da Singer, mas dedicado ao Renault 5 Turbo.

A Legende Automobiles, preparadora recém-criada, tem como um dos seus co-fundadores Alan Derosier. O designer francês tencionava criar uma empresa para trabalhar com o Porsche 911, contudo, com a existência de preparadoras como a Singer, decidiu focar-se noutro modelo pelo qual nutre um grande sentimento: Renault 5 Turbo. O principal objetivo desta nova empresa é realizar restomods do mítico hot hatch francês, tal como a Singer faz com o Porsche 911. Ou seja, manter as linhas icónicas do modelo, mas com várias melhorias ajustadas aos tempos modernos.

Para já ainda não há muitas informações, mas a Legende automobiles deixou-nos um breve teaser que mostra novos farolins em LED e a manutenção de cavas de roda traseiras bastante pronunciadas. Ainda assim, não há informações sobre possíveis novidades ao nível de motorização, algo que temos de esperar um pouco mais para descobrir. Sabemos ainda que os veículos vão ser produzidos em Los Angeles, Estados Unidos da América.

Não deixa de ser curioso a empresa dedicar-se ao clássico francês, principalmente numa altura em que a própria Renault se prepara para lançar uma nova versão moderna do “5”, mas desta vez 100% elétrica. Sem esquecer que a Alpine vai ficar encarregue de criar um sucessor espiritual do Renault 5 Turbo, igualmente com motor elétrico.