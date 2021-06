A Jaguar Land Rover continua a percorrer o caminho rumo à meta de produzir zero emissões, objetivo esse que esperam atingir até 2036, e um dos mais recentes desenvolvimentos é o programa Zeus. Este representa o desenvolvimento de uma motorização com pilha de combustível, tecnologia que pretende “complementar os veículos movidos a bateria” na nova geração de modelos das duas marcas britânicas. Para tal, a Land Rover anunciou que perto do final do presente ano vão começar a testar um protótipo de um Defender movido a hidrogénio.

Mais do que perceber as vantagens numa utilização real, este projeto pretende ainda testar outras características importantes para a marca como é o caso da habilidade todo-o-terreno. De referir ainda que o projeto Zeus está a ser desenvolvido em parceria com as empresas Delta Motorsport, AVL e Marelli Automotive Systems. Por fim, a Jaguar Land Rover prevê que até 2030 existam 10 mil estações de reabastecimento de hidrogénio, detalhe esse que vai ajudar a abastecer uma frota de sensivelmente 10 milhões de veículos equipados com pilha de combustível.