A Land Rover e o fabricante de relógios Elliot Brown apoiam a equipa de remadores que irá percorrer 3.200 km, junto à costa do Reino Unido, para apoiar instituições de caridade.

O novo relógio “Land Rover x Elliot Brown Holton Professional” é o relógio cronómetro oficial da equipa “Team Exe Endurow” numa das provas de remo mais famosas do mundo: o desafio “GB Row Challenge”. Uma prova em que quatro atletas pegam nos remos para angariar fundos para a Cruz Vermelha Britânica e a instituição de caridade de proteção do meio ambiente, JustOneOcean.

Oliver Dawe-Lane, Arthur Chatto, Harry Lidgely e Charles Bromhead são os heróis que iniciaram a sua viagem na “Tower Bridge” em Londres, vão circum-navegar a Grã-Bretanha a remo sem nenhum apoio, cumprindo 3.200 km.

O novo Land Rover Defender encarregou-se do reboque da embarcação até à água para que todos os membros da equipa, com o novo relógio Land Rover x Elliot Brown Holton Professional, pudessem iniciar a sua viagem com rigorosa pontualidade.

O relógio foi inspirado no modelo Elliot Brown Holton Professional, desenvolvido em conformidade com os requisitos de uma divisão especializada das Forças Armadas do Reino Unido. Este foi o primeiro modelo militar de design britânico da unidade durante mais de uma década. O relógio Land Rover x Elliot Brown estará disponível na coleção de vestuário e equipamentos técnicos “Above and Beyond” da Land Rover, com um preço a rondar os 555€. Para registar o interesse neste relógio, pode clicar aqui.