Pode encomendar o seu Defender – veja os preços mais abaixo – e desfrutar do sucessor do modelo que deu origem ao “Best 4x4xFar” e ficará para sempre como um dos carros mais icónicos de sempre.

O Land Rover Defender saiu de cena em 2016 devido a problemas com a segurança e as emissões, viveu durante décadas á sombra de uma qualidade à prova de bala e capacidades fora de estrada acima do comum, ganhou estatuto de ícone. É essa herança que o novo modelo carrega tentando agradar aos entusiastas do todo o terreno puro e duro que sempre viram no Defender a ferramenta ideal e os novos apaixonados pelos SUV que desejam conforto e elegância. O que a Land Rover fez foi criar um carro que se sente tão bem de botas cardadas e calças de ganga, como de smoking ou vestido de noite com saltos altos. É esse o novo Defender!

O anterior modelo desapareceu não só pelas dificuldades de homologação de certos detalhes em termos de segurança, mas porque era um carro caro de construir e as vendas rondavam as 5 mil unidades por ano quando deveriam ser 15 mil. Ora, o novo Land Rover Defender é muito mais moderno, confortável e tecnologicamente avançado, mas enferma da mesma dificuldade. Quer isto dizer que terá a Land Rover de vender mais de 15 mil Defender por ano para o modelo de negócio do carro ser rentável, ou seja, vender tanto como o Discovery!

Não espanta, por isso, que o Defender tenha sido pensado, desenhado e executado tendo em mente dois mercados: Estados Unidos da América e China, os mais importantes dos 126 outros países onde a casa britânica vai comercializar o Defender. Mas para conseguir impressionar, particularmente os americanos, muito dados a estas coisas dos SUV e do fora de estrada, a Land Rover teve de trabalhar muito e criar uma gama muita alargada.

Tanto que vai do carro comercial, militar ou dedicado a ações humanitárias, aos veículos mais luxuosos, passando pelos cosmopolitas. Um leque muito amplo de utilizações que desagua numa capacidade de personalização impressionante que deu origem a uma gama com mais de 170 acessórios. O que manterá um dos problemas do Defender em muitos mercados, incluindo o português: o preço absurdo!

Contas feitas, o preço do Land Rover Defender, em Portugal, na versão 90 (chassis curto) arranca nos 80.500 euros. A versão 110 (chassis longo) começa nos 87.344 euros. Preços que condenam, desde logo, o sucesso do carro em Portugal e em muitos outros mercado, pois há marcas Premium com SUV da mesma dimensão que têm preços mais acessíveis. E não estamos a falar dos acessórios, pois com esses falamos de valores acima dos 100 mil euros!

Atrasado devido à pandemia de Covid-19, o Land Rover Defender já está á venda, mas apenas na versão 110 que começará a ser entregue depois do verão. O 90, de chassis curto levará mais algum tempo e só deverá estar disponível no próximo ano.

Assim, a gama do Defender é composta pelos modelos 90 e 110, com o primeiro a oferecer até seis lugares (sendo que para isso tem dois + um banco á frente e três bancos atrás), o segundo nas configurações de 5, 6 ou 5+2 lugares. Os níveis de equipamento são o Defender (base de gama ou Standard), First Edition e Defender X, o topo de gama, bem como a os acabamentos S, SE e HSE.Poderá personalizar o carro graças a quatro pacotes de acessórios – Explorer, Adventure, Country e Urban – que dão ao carro um carácter distinto. O exclusivo modelo First Edition apresenta uma especificação exclusiva e estará disponível durante o primeiro ano de produção.

Além de tudo isto, pode mandar colocar uma película de proteção acetinada para prolongar adicionalmente a vida da pintura exterior, uma película sustentável, totalmente reciclável e sem solventes que protege desde riscos ao estacionar, às pancadas das portas dos outros carros até à fricção em arbustos. É uma opção que está disponível nas cores Indus Silver, Gondwana Stone e Pangea Green.

Depois, lá estão os mais de 170 acessórios individuais que complementam os pacotes de equipamento, destacando-se o guincho elétrico com controlo remoto, a tenda de tejadilho, os toldos insufláveis resistentes à água ou os sistemas mais convencionais da barra de reboque e suportes de tejadilho. Pode, ainda, adquirir produtos da coleção Above and Beyond, com 24 artigos desenhados e desenvolvidos com a marca Musto. E que contempla uma coleção de vestuário de alta performance para exteriores, equipamento técnico e acessórios resistentes para explorar o todo o terreno que incluem desde um casaco híbrido que se transforma facilmente num colete graças à tecnologia de fecho “Quickburst”, até um cinto com uma resistência de 6.000 kg. Enfim, um mundo de personalização que pode consultar emwww.landrover.pt/defender.

Estilo arriscado

Não terá fácil desenhar o sucessor do Defender e Gerry McGovern terá tomado umas valentes caixas de aspirina para solucionar uma espécie de quadratura do círculo. Na nossa opinião, esta será uma das partes que mais discussão vai gerar.

No exterior, o novo Defender tem avanços curtos á frente e atrás como o original, cavas das rodas quadradas, generosa altura ao solo, uma linha de cintura sem cortes e alta, uma superfície vidrada generosa e as conhecidas escotilhas “Alpina” colocadas no tejadilho. O painel que está atrás do pilar B no 90 e do pilar C no 110, é uma cena de estilo que pode ser retirada se o comprador assim o entender.

O Defender tem como carga máxima os 900 kg, a carga estática no tejadilho chega aos 300 kg, a carga dinâmica no tejadilho aos 168 kg, a capacidade de reboque é de 3500 kg (3720 kgs nos EUA). A profundidade de passagem a vau vai até aos 900 mm, características que servem perfeitamente os desejos dos adeptos do Defender.

No interior, a Land Rover criou um tabliê amplo feito de magnésio que faz parte da estrutura do carro e oferece boa visibilidade. Há várias coisas que lembram que este é um todo o terreno a sério, como as pegas em vários locais.

Mas o Defender é, agora um carro tecnologicamente avançado. Incorpora o novo sistema de informação e entretenimento Pivi Pro da Land Rover.O ecrã táctil requer menos gestos para realizar tarefas frequentes e tem atualização de software sem fios com 14 módulos individuais que podem ser atualizados remotamente. As descargas são feitas durante a noite ou com o carro imobilizado devido a ausência do proprietário e assim as atualizações eletrónicas chegam ao veículo imediatamente e sem necessidade de ir ao concessionário.

A meio da consola está a alavanca da caixa de velocidades automática (a única disponível) mas num local estratégico que deixa espaço para retirar a extensão central da consola permitindo alojar o terceiro banco e passar de um lado para o outro do carro. Tal como no Defender original!

O espaço para a bagageira é de 1075 litros com cinco lugares e pode chegar a 2390 litros com os bancos da segunda fila rebatidos. São números impressionantes que esmagam o Discovery, por exemplo.

Tecnologia para ser o melhor “4x4xFar”

O Discovery tem como base a arquitetura D7x (o “x” significa para utilização em condições extremas) da Land Rover. Tem construção monobloco leve em alumínio e deu origem à carroçaria mais rígida de sempre da Land Rover. É três vezes mais rígida, tem suspensão independente pneumática ou metálica e permite a integração dos mais recentes sistemas de propulsão elétrica. A versão híbrida deverá chegar daqui a um ano, mas não haverá um Defender puramente elétrico. A plataforma não serve para isso.

A tração Integral AWD permanente, a caixa de transferência de duas velocidades, o diferencial central e o bloqueio do diferencial traseiro ativo opcional asseguram que o Defender é capaz de enfrentar sem problemas a areia fina do deserto, a tundra gelada do Ártico ou qualquer outro terreno.

O novo sistema “Terrain Response” configurável é estreado no Defender sendo possível configurar as definições individuais do veículo de acordo com a preferência do condutor e adaptá-las às condições de cada momento. Para os menos experientes, basta deixar que o sistema detete a configuração mais adequada ao terreno utilizando a função automática inteligente.

O Defender tem todas as características necessárias para um excelente fora de estrada: altura ao solo de 291 mm e na versão 110 ângulos de ataque, rampa e saída de 38, 28 e 40 graus, com uma profundidade de passagem a vau máxima de 900 mm. Tudo isto é conjugado com o novo programa Wade (passagem a vau) do Terrain Response 2.

O Defender também pode ser equipado com a tecnologia de panorâmica do solo ClearSight da Land Rover, tecnologia essa que apresenta no ecrã táctil central uma panorâmica da zona que costuma ser ocultada pelo capot, diretamente à frente das rodas dianteiras. Um dispositivo obrigatório para quem gosta de andar fora de estrada.

Contas feitas, o Defender foi pensado para ser excelente no fora de estrada, mas igualmente recompensador e confortável em viagens longas no alcatrão. O espelho interior também tem uma câmara que permite criar um espelho virtual que não fica obstruído por eventual carga que seja transportada e que vá até ao tejadilho.

Motores diesel e gasolina

No lançamento, o Defender terá blocos de 4 e 6 cilindros a gasolina (P300 e P400) com tecnologia microhíbrido. O primeiro tem 300 CV e chega dos 0-100 km/h em 8,1 segundos com emissões de CO2 de 227 gr/km. O segundo tem 400 CV e 550 Nm de binário, acelera dos 0-100 km/h em 6,1 segundos com um consumo de 9,6 l/100 km e emissões de 220 gr/km de CO2. No lado diesel estarão as unidades de quatro cilindros (D200 e D240) com um consumo de combustível de 7,6 litros/100 km e emissões de CO2 de 199 g/km, segundo o protocolo NEDC correlacionado, para o D200 com 200 CV. O motor com 240 CV, gasta o mesmo do D200, acelera dos 0-100 km/h em 9,1 segundos (o D240 faz o mesmo em 10,3 segundos) com emissões de CO2 de 199 gr/km. Todos os motores têm caixa automática ZF de oito velocidades, não havendo opção manual para o Defender.

Preços elevados

Apesar dos preços, o novo Defender parece ser um enorme sucesso, pois de acordo com o que diz a Land Rover, já foram feitas mais de 1,21 milhões de configurações do modelo no sítio de internet da marca. Mais de metade dos Defender 110 configurados online está equipado com o “Urban pack” o mais popular entre os clientes do modelo. Recordamos que o Defender 110 já estava em comercialização, chegando mais tarde modelo 90 de três portas.

O Defender 90 honra a tradição do modelo com um inovador banco central dianteiro que permite levar seis pessoas ao invés de apenas cinco.Os pacotes opcionais Explorer, Adventure, Country e Urban oferecem um conjunto de diferentes personalizações. O pacote Urban, que inclui um protetor inferior dianteiro, protetor do degrau traseiro brilhante, pedais metálicos brilhantes e capa de proteção para o pneu sobresselente, foi a opção selecionada em mais de 35% das configurações que incluíam um pacote de acessórios, seguido de perto pelo pacote Explorer. No final deste ano estarão disponíveis os modelos 110 e 90 nas versões comerciais, mas apenas para outros mercados que não o português, o que não deixa de ser estranho. A justificação é que só tem três lugares e não tem procura em Portugal. Diria que estão errados os senhores da Land Rover, mas como não estou na base da decisão, terei de aceitar. Mais tarde chegará a versão equipada com mecânica híbrida plug-in.

Quanto a preços, a tabela é grande com 38 modelos diferentes espalhados por seis níveis de equipamento e quatro motorizações diferentes, além de duas carroçarias. A tabela está aqui abaixo.

Land Rover Defender 90

2.0 D 200 CVStandard93.218€S98.298€SE102.907€HSE109.304€2.0D 240 CVStandard97.545€S102.625€SE107.235€HSE113.726€First Edition114.008€2.0 G 300 CVStandard87.028€S92.102€SE96.723€HSE103.156€3.0 G 400 CV MHEVStandard85.431€S89.327€SE93.948€HSE100.382€First Edition100.744€X118.866€

Land Rover Defender110

2.0 D 200 CVStandard100.277€S105.357€SE109.967€HSE116.364€2.0D 240 CVStandard104.605€S109.685€SE114.294€HSE120.691€First Edition120.033€2.0 G 300 CVStandard93.881€S98.955€SE103.576€HSE110.009€3.0 G 400 CV MHEVStandard93.530€S97.426€SE102.138€HSE108.480€First Edition107.755€X124.155€