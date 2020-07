O lançamento da versão mais curta do Defender foi adiado cerca de seis meses devido à pandemia de Covid-19.

Os atrasos de produção sentidos devido á pandemia de Covid-19 levou a Land Rover a adiar mais de seis meses o lançamento do Defender 90. Recordamos que as encomendas deveriam ter aberto em fevereiro e os primeiros carros seriam entregues este verão. Mas, como a Land Rover explica no seu sítio de internet, “como resultado do impacto da pandemia de Covid-19 nas nossas fábricas a nível global, a produção do Defender 90 foi adiada. Antecipamos que o Defender 90 esteja disponível para encomenda em setembro de 2020, pelo que os preços atuais são apenas indicativos.”

Mantendo o Defender 110 á venda, o 90 só no final deste ano ou início de 2021 estará disponível para entrega. Dizer que o Defender será produzido na fábrica de Nitra, na Eslováquia, uma unidade de produção com mais de 2800 colaboradores com uma capacidade instalada de 150 mil unidades/ano. Neste momento, funciona apenas com um turno, o que dita uma ocupação inferior à necessária para ser rentável.