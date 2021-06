Depois de anunciarem Jean-Pierre Ploué como líder da revitalização de design, a “nova Lancia” começa a preparar o futuro. Segundo o Automotive News Europe, a marca italiana vai lançar não um, mas três novos modelos nos próximos cinco anos e, com isso, vai deixar de ser uma marca que vende apenas em Itália. A mesma fonte refere que o primeiro lançamento deverá ser um substituto do Ypsilon. Para além deste, a marca italiana deve aumentar a gama com um SUV de segmento B com motorizações a combustão e eletrificadas. Já o terceiro lançamento deverá ser um SUV de segmento C, idêntico ao DS4, uma marca que tem um posicionamento semelhante dentro do Grupo.

Em suma, a Lancia vai renascer, não só ao nível de design, mas também ao nível de gama. Tudo isto graças a uma oportunidade dada por Carlos Tavares, líder do grupo Stellantis, que garante a cada uma das marcas do grupo um período de tempo de 10 anos e também um financiamento de 10 anos para criar uma estratégia.

Fonte: Automotive News Europe