Para a casa de Sant’Agata Bolognese é o fim da linha para os gastos com salões automóveis, preferindo a direção de Stefano Domenicale apostar tudo nos clientes.

Esta decisão foi anunciada por Katia Bassi, a responsável pelo marketing e comunicação. “Decidimos abandonar a presença nos salões automóveis porque cada vez mais acreditamos que uma relação íntima com o cliente é a chave para nós e os salões já não se alinham com esta nossa filosofia.”

Ou seja, o último Lamborghini a ser apresentado num salão automóvel foi o Sián FKP 37, o fabuloso hipercarro com 810 CV híbrido, que foi apresentado em Frankfurt no ano de 2019.

A Lamborghini vai investir em programas exclusivos e eventos para os clientes, sendo de destacar a ideia da casa italiana de revelar novos modelos em locais especiais. Mas há mais: programas de condução para clientes e potenciais clientes, eventos de “lifestyle” e de VIP.

Reconhecendo que os salões automóveis serviram os desígnios da Lamborghini no formato habitual, a casa transalpina que faz parte do grupo VW diz que ver novos carros e as cada vez mais desenvolvidas tecnologias debaixo de um teto é coisa do passado, até porque as redes sociais e a internet mudaram o conceito.

No caso da Lamborghini, a necessidade de exclusividade, exigida pelos clientes, exige uma ligação mais próxima e portanto, os salões deixam de fazer sentido. A aproximação aos clientes é, assim, essencial. Por isso esta decisão de abandonar a presença em salões.