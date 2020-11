Infelizmente nem todos conseguimos ter um Lamborghini. Não só pela raridade, mas também pelo preço de todos os modelos que são vendidos. Porém, a marca italiana tem uma loja de artigos de lifestyle que permite aos fãs conseguirem ter um “Lamborghini”, neste caso, nos ouvidos. A nova parceria com a Master & Dynamics, marca de áudio premium sediada em Nova Iorque, deu origem a uma nova coleção de auscultadores e auriculares. Falamos dos “auscultadores sem fios com tecnologia de cancelamento ativo do ruído MW65 Active Noise-Cancelling Wireless Headphones, e os auriculares sem fios MW07 PLUS True Wireless Earphones, incorporando elementos de design inspirados pelos emblemáticos automóveis superdesportivos italianos”.

“Quando em criança, era obcecado por automóveis, e recordo ter ficado hipnotizado da primeira vez que vi um Miura. Aquela sensação e aquela emoção ainda hoje estão comigo sempre que vejo um Lamborghini. Criar algo que dê origem a uma resposta tão visceral foi sempre a minha intenção na Master & Dynamic.”, afirma Jonathan Levine, fundador e CEO da Master & Dynamics. Para quem ficou interessado, saiba que estes artigos já estão disponíveis neste site, ou seja, ainda chegaram a tempo do Natal. Uma boa prenda para alguém próximo?