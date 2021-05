O Lamborghini Countach é um dos modelos mais icónicos de sempre da marca italiana. Durante os anos 70/80, foi presença assídua nas paredes dos jovens petrolheads e, hoje, é uma das principais influências para os designers da Lamborghini criarem os seus modelos. De facto, no ano em que celebra 50 anos desde o seu lançamento, o fabricante italiano decidiu explicar como é que as linhas do Countach influenciaram o design de alguns dos modelos atuais da marca.

“Existem obras de arte que sempre foram relevantes, e a forma do Coutach é uma delas”, revela Mitja Borkert, chefe de design da Lamborghini. “O seu design é composto por proporções perfeitas, caracterizadas por uma abordagem pura e essencial. A característica mais distintiva é a linha longitudinal única que liga visualmente as secções dianteira e traseira. Do ponto de vista estilístico, é uma inspiração perfeita porque, mesmo quando o resto é modificado, a linha é um elemento de continuidade visual entre o passado e o presente. É o epítome do ADN de todo o design da Lamborghini, a tradição da linguagem estilística desde as origens até à atualidade” explicou Borkert.