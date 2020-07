Está dedicado para uma utilização em pista e utiliza o V12 mais potente de sempre na história da Lamborghini com 830 CV!

O bloco V12 tem 6,5 litros, permanece atmosférico, e com 830 CV consegue ser mais potente que o propulsor do Sian Hybrid. Diferente do mais radical Lamborghini para a estrada, o Essenza SCV12 terá uma produção limitada a 40 unidades e não está homologado para andar na estrada, ficando confinado às pistas.

O carro foi desenhado pela Lamborghini Squadra Corse, a divisão de competição da casa de Sant’Agata Bolognese, para ser usado em pista tendo profundas melhorias face a um Aventador, onde o Essenza SCV12 tem o seu remoto ponto de partida. Rumores dizem que este poderá ser o carro que será usado pela Lamborghini na categoria “Hypercar” das 24 Horas de Le Mans 2021.

O pacote aerodinâmico está baseado naquele que e usado no Huracan GT3 de competição, com dupla entrada de ar no capô, uma tomada de ar no tejadilho, um generoso spliter dianteiro, pequenas asas que direcionam o ar e generosas entradas de ar para refrigerar a mecânica. O spoiler traseiro é totalmente regulável. Contas feitas, são gerados 1200 kgs de força descendente a 250 km/h, mais 400 kgs que num McLaren Senna.

O motor foi retrabalhado ao nível do escape para melhorar a performance, a caixa é uma X-Trac sequencial com seis velocidades e é um elemento estrutural do chassis para oferecer a máxima rigidez e compacidade. O chassis também está mais perto da competição, com suspensões “push rod” na traseira que está agarrada diretamente á caixa de velocidades. Os travões são Brembo Motorsport e as jantes são em magnésio de 19 e 20 polegadas (frente e trás) com pneus Pirelli “slicks”.

A carroçaria em fibra de carbono envolve o chassis no mesmo material e o carro tem uma relação peso-potência de 2 CV/Kg! O interior lembra um carro de corridas, os revestimentos em Alcantara estão por todo o lado e os bancos são de competição e homologados pela FIA, tal como o volante multifunções com telemetria muito semelhante aos usados na Fórmula 1, cintos de competição e portas sem elevadores de vidros e um pedaço de pano para abrir a porta.

Quem comprar um dos Lamborghini Essenza SCV12, entrará para um clube restrito chamado “Exclusive Club” que lhe permitirá conduzir o seu carro em vários circuitos em redor do globo a partir de 2021, deixar o carro guardado num novo complexo que foi construído propositadamente em Sant’Agata Bolognese e participar em alguns programas da Lamborghini desenhados para os seus pilotos. Um conjunto de engenheiros da Lamborghini Squadra Corse acompanhará o carro nos eventos em pista e Emanuelle Pirro e Marco Mapelli, ex-piloto de F1 e vencedor de Le Mans e piloto da Lamborghini, respetivamente, estarão presentes para dar conselhos e ajudar o proprietário a lidar com o SCV12.