O ano de 2020 vai ficar para a história devido à pandemia de covid-19 que infetou milhões de pessoas em todo o mundo, afetando todo o tipo de indústrias como é o caso do setor automóvel que registou grandes perdas no que a vendas diz respeito. Porém, nem tudo é mau e decidimos celebrar isso com um pouco de história. Sendo um número redondo, 2020 é também o ano em que alguns carros, uns mais emblemáticos do que outros, atingem a brilhante marca dos 30 anos de idade. Sim, parece que foi ontem, mas o ano de 1990 já foi há três décadas.

Para tal, decidimos criar uma lista com alguns dos modelos que podem ser oficialmente chamados “trintões” como é o caso do Lamborghini Diablo, um dos modelos míticos da marca italiana. O motor V12 de 5.7 litros naturalmente aspirado chegava aos 492 cavalos de potência, o que permitia acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 325 km/h. Aliás, chegou a ser o carro mais veloz do mundo, até ao lançamento do Ferrari F40 que o destronou.

Contudo, o mundo não se rege apenas por supercarros, mas também por criações curiosas que estiveram à frente do seu tempo. É o caso do Volkswagen Golf Country, uma carroçaria que, para a época, foi uma verdadeira surpresa. Hoje é um clássico muito apreciado e raro, principalmente porque só conheceu uma geração. Trinta anos depois, percebemos que a Volkswagen lançou um carro que é quase os “primórdios” de, por exemplo, os SUV compactos. Ligeiramente mais comum e tremendamente adorado em Portugal, foi a primeira geração do Renault Clio, também lançada em 1990, como substituto do icónico Renault 5.

Conheça toda a lista ao percorrer as fotos da galeria.