A Lamborghini anunciou novo recorde de vendas em setembro de 2020. A marca de luxo italiana matriculou 738 supercarros, o que representa o máximo alguma vez conseguido em um único mês. Assim, com esta boa notícia para a casa italiana, fecharam o terceiro trimestre com 2083 unidades entregues a clientes, o que demonstra uma boa resposta à pandemia.

“Estou deveras orgulhoso destes resultados: afirmam o excelente trabalho que realizámos ao longo dos anos, mantendo a nossa posição enquanto uma marca altamente aspiracional, desejável e robusta no mundo automóvel. A nossa equipa superou um momento de significativa incerteza com grande flexibilidade, clarividência e prontidão para reagir. Experimentámos novas formas de nos ligarmos a clientes e entusiastas, ao mesmo tempo que prosseguíamos o nosso caminho para alcançar novos objetivos, com um olho sempre no futuro: uma característica distintiva da Lamborghini”, afirma Stefano Domenicali, o ainda presidente e CEO da Automobili Lamborghini. De recordar que a reabertura das instalações da marca italiana assistiu ao lançamento de três novos modelos. Falamos do Huracán RWD Spyder, Sián Roadster e o Essenza SCV12. Para além disso, alcançou marcos importantes como a produção de 10 mil Urus e Aventador.