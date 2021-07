O Lamborghini Urus tem sido o grande impulsionador de vendas da marca italiana.

O Lamborghini Urus é o principal representante da marca no que diz respeito a vendas. De facto, só nos primeiros seis meses do ano foram entregues 4852 unidades a nível global, valor esse que representa um novo recorde. Contudo, o grande destaque de hoje não são as vendas, mas sim a produção. Poucos dias depois, o Lamborghini Urus atingiu as 15 mil unidades produzidas. Este valor conquistado em três anos, torna-o no modelo mais produzido da história da marca no menor período de tempo desde o lançamento.

Quanto à unidade 15 mil, destinada ao mercado britânico, está revestido pela cor “Grigio Keres Matt” com detalhes em “Verde Scandal”. De relembrar que o Lamborghini Urus está equipado com o motor V8 biturbo de 4.0 litros que debita 650 cv e 850 Nm de binário. Esta potência é suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,6 segundos e atingir uma velocidade máxima de 305 km/h.