O Lamborghini Countach, um dos modelos míticos da casa italiana, celebra o seu 50º aniversário com uma série de vídeos que serão lançados nas redes sociais da marca.

A Lamborghini decidiu marcar o 50º aniversário do Countach com uma série de quatro vídeos. Estes vão falar sobre a história do modelo que serão lançados nas suas redes sociais todas as segundas-feiras. Para além disso, serão também envolvidas pessoas que marcaram o modelo, como é o caso de Marcello Gandini, o grande criador das míticas linhas do supercarro italiano que marcou os anos 70.

Para além de ter feito parte da decoração das paredes de vários jovens, o Countach teve ainda um papel importante em filmes, desempenhou um papel importante no mundo da moda e da história da industria automóvel. Para quem não sabe o protótipo, o Countach LP 500, foi revelado no Salão automóvel de Genebra de 1971 e ditou a primeira aparição do nome. Mais tarde, em 1973, foi revelada a versão de produção, Countach LP 400, aquele que é considerado por muitos a versão mais pura do design de Marcello Gandini.

Em 1978 foi lançado o Countach LP 400 S que apresentou algumas melhorias face ao antecessor e conheceu apenas 235 unidades. Este foi substituído em 1982 pelo Countach LP 5000 S que apresentou uma estética quase irreconhecível quando comparado com o LP 400S, e tinha um interior revisto. Por fim, em 1985 foi revelado o LP 5000 Quattrovalvole e o Countach só saiu de cena em 1988 com o Countach 25th Anniversary.

