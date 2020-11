A Lamborghini abriu um novo espaço no bairro Roppongi em Tóquio, Japão, um lugar que vai ser utilizado para eventos e exposições, mas também vai contar com um Studio Ad Personam, que é como quem diz, um espaço onde os clientes da marca podem personalizar os veículos que adquirirem. Para celebrar esta abertura, a Lamborghini revelou, igualmente, o novo Lamborghini Aventador S personalizado por Yohji Yamamoto, um conhecido desenhador de roupa nipónico.

Para tal, o supercarro da Lamborghini conta com três cores – preto, branco e vermelho – que foram dispostas na carroçaria de duas formas. A primeira remete para pinceladas e pontos que dão, de acordo com a visão do desenhador, um ar de velocidade. Por cima disto tudo encontramos ainda vários textos em japonês com tinta branca. Estes dados observam-se, igualmente, no interior que apresenta um visual muito pouco conservador com personalização idêntica ao exterior.

Para Yamamoto tanto a sua linha de roupa como a Lamborghini são marcas “únicas, intemporais e apaixonadas. As pessoas reconhecem os veículos num instante, algo que não acontece com mais nenhum construtor automóvel. Basta dar uma vista de olhos para saber o que são”, afirmou o estilista. Já a casa italiana destaca a “conexão entre a manufatura italiana e a cultura japonesa”.