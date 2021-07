Tal como prometido, a Lamborghini apresentou um novo V12 atmosférico antes de meter “prego a fundo” na eletrificação. Falamos do Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae, uma edição limitada a 600 unidades que marca o fim do modelo.

O novo Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae (último em latim) vai ser, tal como o nome indica, a última versão do modelo. Esta edição limitada a 600 unidades, disponível nos formatos coupé e cabriolet, está equipado com um motor V12 atmosférico de 6.5 litros, um dos últimos antes da passagem da marca de Sant’Agata Bolognese meter “prego a fundo” rumo à eletrificação. Contudo, não se limitaram a fazer uma simples versão, mas sim a mais potente do modelo. Com mais 10 cv do que o SVJ, debita 780 cv e 720 Nm de binário, embora ofereça a mesma relação peso/potência do até então topo de gama do Aventador. Com estes números, e a potência a chegar às quatro rodas, é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,8 segundos e atingir uma velocidade máxima de 355 km/h.

Quanto a visual, os 600 “felizardos” vão ter à sua disposição um total de 300 opções de personalização através do programa Ad Personam, para que cada unidade seja ao gosto do cliente. Neste programa encontram-se 18 cores, jantes de 20 e 21 polegadas e uma verdadeira panóplia de soluções para o interior. Por fim, o preço não é conhecido, mas tendo em conta a exclusividade e importância desta edição limitada, deverá ser superior ao do SVJ.