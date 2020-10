De forma a celebrar o 210º da Peugeot, a associação “L’Aventure Peugeot” lançou-se no desafio de restaurar e comercializar modelos antigos. Todos os veículos vão passar por um restauro exigente e fiel às características originais nos ateliers do Musée de l’Aventure, em Sochaux, e depois de concluída a fase de recuperação e da respetiva certificação de autenticidade, serão colocados à venda.

Para o início desta atividade foi escolhido um dos modelos mais icónicos da marca do leão, o mítico 205 GTI, este exemplar, em particular, de cor preta e equipado com o motor 1.9. O restauro incluirá trabalhos a nível mecânico, interiores e carroçaria, obrigando à aplicação de todo o “savoir-faire” das equipas especializadas nestas áreas.

Para a concretização deste projeto é essencial o fornecimento de componentes de reposição originais e assim, ao longo dos últimos anos, a “L’Aventure Peugeot” dedicou-se a transformar e preparar o seu espaço de trabalho nesse sentido, criando uma área de logística e armazenamento de stock. De forma a providenciar alguns componentes em falta, recorreram igualmente a especialistas históricos e poderá mesmo vir a ser utilizada a tecnologia de fabricação 3D para a produção de algumas peças.

Já a partir do próximo ano, será adicionado na plataforma da associação, em www.laventurepeugeotcitroends.fr, um espaço exclusivamente dedicado aos veículos restaurados no âmbito deste projeto com o selo de qualidade “Par l’Aventure Peugeot”. Aqui será ainda possível conhecer veículos particulares, de coleções privadas, previamente aprovados com a etiqueta de qualidade.