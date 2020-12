Ter um Koenigsegg é algo apenas ao alcance de alguns. A exclusividade é ainda maior quando falamos de um exemplar limitado como o Agera RS que conheceu apenas 25 unidades. Este que é um dos carros mais rápidos do mundo tem vários argumentos que o tornam num dos veículos mais desejados pelos fãs de supercarros. No entanto, um “cliente muito especial”, de acordo com a Koenigsegg, decidiu fazer um pedido específico. O resultado é este Koenigsegg Agera RS Refinement, um one-off de acordo com os desejos do cliente.

Face ao Agera RS base destaca-se a inclusão de equipamento semelhante ao utilizado no ainda mais exclusivo One:1. Para tal, recebe uma asa traseira ativa, mais apêndices aerodinâmicos, um novo painel traseiro ou entrada de ar de capot distinta. Para não falar de detalhes ainda mais específicos como parafusos, logótipos e escape em preto para contrastar com a cor vermelha da carroçaria.

Pode parecer um trabalho “fácil”, mas este one-off demorou seis meses a realizar. Quanto ao interior, tem um novo SmartCluster muito idêntico ao conhecido no Regera. Já o motor V8 de 5.0 litros continua a debitar 1360 cavalos.