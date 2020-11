A Toyota anunciou a chegada a Portugal da sua nova marca de serviços de mobilidade, a Kinto. Esta integra a visão da marca japonesa de evoluir para uma empresa de mobilidade que pretende oferecer uma experiência perfeita de transporte e pagamento.

Desde o renting à partilha de veículos, passando igualmente por subscrições flexíveis, a Kinto promete uma oferta abrangente. A Toyota tem vindo as construir as bases para a integração destas soluções de mobilidade no seu negócio na Europa, criando duas entidades, a Toyota Fleet Mobility e a Toyota Connected Europe.

A entrada em Portugal acontece através de uma joint venture entre a Toyota Fleet Mobility e a Salvador Caetano Auto na Finlog e faz-se através da Kinto One, uma solução de renting que permite conduzir um automóvel novo sem ter de o comprar. O cliente escolhe a duração do contrato e serviços pretendidos e paga para isso uma mensalidade fixa com tudo incluído. No futuro, para além da Kinto One, chegarão soluções como a Kinto Flex, a Kinto Share, a Kinto Join e a Kinto Go.