Kia XCeed PHEV – Ensaio Teste

Texto: João Isaac

Meio SUV, meio elétrico, muito carro

A família Ceed é uma das mais completas do mercado atual. Do habitual hatchback à mais familiar station wagon, passando igualmente por carroçarias inéditas como a shooting brake Proceed e este muito apelativo CUV inteligentemente designado por XCeed, um crossover urbano, um híbrido entre um SUV e um veículo de aspirações mais desportivas. E híbrido é também o motor do XCeed deste ensaio, versão eletrificada que tem a responsabilidade de continuar a levar o CUV da família no bom caminho, pois é o formato Ceed que mais vende em Portugal.