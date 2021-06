A Kia vai levar o novo EV6 ao inaugural “Electric Avenue” e o one-off Stinger GT420.

A Kia vai marcar presença, pela primeira vez, no Goodwood Festival of Speed. A marca sul-coreana vai ser representada pelo mais recente modelo elétrico, o EV6, que fará parte da “Electric Avenue – The Road to 2030”, uma nova exibição criada pelos organizadores do evento que serve para mostrar os veículos elétricos disponíveis no mercado. Para além disso, o EV6 será acompanhado pelo Kia Stinger GT420, um one-off desenvolvido pela marca sul-coreana, que está equipado com o motor V6 biturbo de 3.3 litros com 420 cv e 560 Nm de binário.

Com chegada ao mercado português prevista para outubro, o Kia EV6 será oferecido em três versões – EV6 Concept, EV6 GT-Line e EV6 GT – com preços a começar nos 43950€, 49950€ e 64950€, respetivamente. A variante de acesso, Concept, recebe um motor elétrico que debita 170 cv e 350 Nm de binário, solução esta que é alimentada pela bateria de 58 kWh que permite percorrer até 400 km com um único carregamento. Passando para o GT-Line, mantém apenas um motor elétrico, mas sobe a potência para os 229 cv, enquanto a bateria passa a ter 77,4 kWh de capacidade. Neste caso a autonomia chega aos 510 km, a mais elevada do modelo. O topo de gama GT recorre a dois motores elétricos, um por eixo, que debitam uma potência combinada de 585 cv. Neste caso a bateria de 77,4 kWh permite 400 km com um único carregamento.