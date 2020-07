O SUV urbano da Kia lançado em 2017 vai receber renovação de meio de ciclo, localizadas na parte estética e na tecnologia.

O Stonic foi um sucesso instantâneo quando apareceu, entretanto perdeu fulgor e vai receber uma renovação ligeira que se concentra na parte dianteira do Stonic: chegam os faróis LED pela primeira vez, com a Kia a “brincar” com as formas que a tecnologia permite, o para choques foi redesenhado na zona dos nichos dos faróis de nevoeiro e nada mais. Como se pode ver nas imagens dos nossos camaradas sul coreanos do Korean Car Blog, não há mais diferenças no carro. Da traseira ainda não há fotos, mas acredita-se que os farolins recebam a tecnologia LED e o para choques também seja redesenhado.

No que toca á mecânica, o Stonic receberá motorizações híbridas com o sistema ligeiro da Kia com tecnologia de 48 volts, como já sucede no Sportage. Não deverá receber a versão híbrida Plug In, por razões de custos. As restantes mecânicas manter-se-ão, mas com revisão profunda para controlar melhor os consumos e as emissões. O carro deverá ser apresentado no final desde ano e colocado á venda em 2021.