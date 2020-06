A casa coreana acredita que o novo sistema híbrido ligeiro vai melhorar o consumo, reduzir emissões e oferecer envolvência na condução

Na essência, o que a Kia está a oferecer é uma caixa manual com comando eletrónico sem ligação mecânica que será usada nos modelos híbridos que estão a chegar.

Chama-se IMT (Inteligente Manual Transmission) e será usada no sistema híbrido suave diesel com motor 1.6 litros e tecnologia de 48 volts. Este motor estará disponível no Ceed e no XCeed, enquanto a versão da tecnologia com motor 1.0 litros a gasolina, estará disponível para o renovado Rio. No futuro, a caixa IMT será usada em outras versões híbridas ligeiras.

O sistema substitui a tradicional ligação mecânica para a embraiagem por uma ligação eletrónica com fios que se integra no coração do sistema MHEV (híbrido ligeiro) com 48 volts. Funciona em ligação com o motor de arranque/gerador para desligar o motor quando rolamos “à vela” sem necessidade de carga no acelerador (mantendo a mudança escolhida) o que a Kia diz ajudar a reduzir de forma sensível os consumos e as emissões de CO2 em cerca de 3% em condições de utilização reais.

O sistema IMT foi desenvolvido pelo centro técnico do grupo Hyundai na Europa, mais concretamente, na Alemanha e foi pensado para uma utilização no Velho Continente, isto no sentido de satisfazer os (ainda) muitos adeptos da caixa manual. Diz a Kia que a venda de carros com caixa manual é ainda superior a metade das vendas da casa coreana na Europa.

Michael Winkler, o responsável pelos motores na Kia, referiu que “as caixas manuais na Europa ainda são muito importantes, pelo que quisemos perceber como é que poderíamos eletrificar uma caixa manual. Quando fizemos uma abordagem macro, percebemos que a procura pela caixa manual ainda é grande e percebemos que há reais benefícios em oferecer uma caixa manual no sistema híbrido suave.”