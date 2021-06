A Kia e a Uber anunciaram a criação de uma parceria para fornecer mobilidade 100% elétrica na Europa. Assim, a Kia vai disponibilizar automóveis da gama 100% elétrica – e-Niro e e-Soul – aos condutores da Uber com promoções especiais. Este é mais um passo importante dado pela Uber rumo à isenção de emissões até 2030, garantindo uma mobilidade 100% elétrica no continente europeu. Cinco anos antes, em 2025, a empresa de mobilidade pretende que metade dos quilómetros percorridos pelos condutores da Uber em sete grandes cidades europeias (Amsterdão, Berlim, Bruxelas, Lisboa, Londres, Madrid e Paris) sejam feitos em veículos 100% elétricos.

“Esta empolgante parceria com a Uber anuncia outro importante marco para os BEV e para a mobilidade sustentável e isenta de emissões na Europa”, refere Jason Jeong, Presidente da Kia Europe. “Contribuir para a qualidade do ar e para a ausência de poluição sonora nos centros das grandes cidades, onde o tráfego é intenso, constitui uma das nossas grandes prioridades. Esta importante parceria com a Uber representa um avanço significativo para a concretização desse objetivo, e estamos muito orgulhosos por podermos disponibilizar a nossa avançada gama de BEV nesse contexto, a começar pelos modelos e-Niro e e-Soul”.

Anabel Diaz, Diretora Regional para a EMEA da Uber, acrescenta: “Estamos muito orgulhosos de trabalhar com a Kia no sentido de garantir a condutores de toda a Europa o acesso a veículos elétricos líderes nas suas classes. Mais do que apenas um objetivo, a mobilidade isenta de emissões é encarada por nós como uma verdadeira necessidade. Conforme a Europa continua a reabrir, estamos empenhados em fazer a nossa parte no sentido de tornar o transporte urbano mais limpo, pelo que esta parceria é crucial para os nossos esforços de conseguir a eletrificação da nossa plataforma em toda a Europa até 2030”.