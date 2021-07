O Kia e-Niro Van nasce de uma oportunidade de mercado e procura atingir um tipo de cliente que quer evitar os típicos furgões comerciais.

Durante a apresentação estática do Kia EV6 onde o Automais marcou presença, a marca sul-coreana revelou mais uma novidade. Falamos do Kia e-Niro Van, uma nova versão comercial do SUV elétrico que é exclusiva para o mercado português. Esta adaptação do modelo de passageiros nasce de uma oportunidade, mais precisamente o incentivo de 6000 € dado pelo estado para a aquisição de veículos ligeiros de mercadorias elétricos. Se contabilizarmos com este incentivo, o preço base do Kia e-Niro Van fica nos 30 887€, valor esse que, a somar com a possibilidade das empresas poderem recuperar na totalidade o IVA, deixa o SUV comercial com um preço a rondar os 23 mil euros.

Esta versão comercial é disponibilizada com a bateria de 39,2 kWh que garante uma autonomia de 289 km. Porém, os clientes podem ainda escolher, por um preço superior ao em cima mencionado, a versão com a bateria de maiores dimensões, 64 kWh, onde a autonomia passa para os 405 km. Quanto a alterações, é em tudo igual ao e-Niro de cinco lugares, com exceção da ausência dos bancos traseiros. Esta preparação feita em Portugal em qualquer ponto de venda da Kia oferece um total de 1,5 metros cúbicos de capacidade de carga. Visto de fora não há nada que indique que se trata de uma variante comercial.

A Kia refere ainda que todos os Kia e-Niro Van vendidos vão acompanhados com os bancos traseiros e respetivos cintos. Para além disso, a marca sul-coreana refere que, depois de dois anos como veículo comercial, os proprietários podem voltar a montar os bancos traseiros e, mediante uma inspeção, voltar a transformar o veículo num ligeiro de passageiros.