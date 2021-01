O início de 2021 começou com algumas marcas a mostrar planos para o futuro. Depois do Groupe Renault, agora liderado por Luca de Meo, ter apresentado uma verdadeira revolução em todas as marcas do grupo, chegou a vez da Kia revelar novos detalhes da próxima fase da estratégia “Plan S”. Para tal, podemos esperar, até 2027, o lançamento de sete novos modelos elétricos, sendo que o primeiro é apresentado já em 2021.

Para marcar esta nova geração de elétricos, o denominado internamente como Kia CV, carro esse que ainda é um mistério apenas sabemos que será um SUV, será também o primeiro a receber o novo logo da Kia apresentado já este ano. Este vai utilizar a plataforma E-GMP e vai apresentar-se com mais de 480 km de autonomia.

Para além disso, a Kia pretende aumentar soluções no setor da mobilidade “amiga do ambiente” ao fornecer não só veículos elétricos, mas também soluções de condução autónoma. “O movimento este sempre no foco da nossa marca”, revelou Artur Martins, Senior vice-presidente da Kia. “O movimento ajuda a humanidade a progredir, melhorar e evoluir constantemente, é por isso que na Kia acreditamos que o movimento inspira ideias”, acrescentou, como explicação ao novo slogan “movement that inspires”.