Com a separação entre a Ford e Ken Block, o piloto norte-americano desfez-se de alguns dos carros da sua coleção. Parece que Block vai tirar mais uma máquina da sua garagem, aquela que é, talvez, a Ford F-150 mais cara de sempre, a Hoonitruck. Para quem não se recorda, esta carrinha foi apresentada no SEMA em 2018 e participou no Gymkhana 10 e Climbkhana 2. Um dos principais destaques é a inclusão do motor V6 EcoBoost de 3.5 litros retirado do carro de competição Ford GT Le Mans, solução essa que chega aos 927 cv. A potência chega às quatro rodas motorizes através de uma transmissão Sadev de seis velocidades.

Tal como aconteceu com os outros veículos vendidos por Ken Block, é o concessionário LBI Limited que está a tratar da mudança de mãos. O preço a pagar por esta carrinha “devoradora de pneus” é 1.1 milhões de dólares, um pouco mais de 900 mil euros. Para além do veículo, o anúncio refere que o preço engloba várias partes suplentes desde rodas, painéis de carroçaria, luzes, componentes de suspensões, entre outros.