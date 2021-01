Jürgen Hubbert, ex-membro do Conselho de Administração da Mercedes-Benz morreu no passado dia 12 de janeiro com 81 anos. “Jürgen Hubbert era o senhor Mercedes”, relembra o atual CEO da Mercedes-Benz, Ola Kallenius. “Com integridade, espírito inovador e grande sucesso, ele moldou a Mercedes-Benz para sempre. Sob a sua responsabilidade, foi lançada uma ofensiva histórica de produtos com veículos inovadores como o Classe A. Como líder, foi capaz de integrar e motivar as equipas com paixão pela tecnologia e os mais altos padrões. Ele tem para sempre garantia do apreço de toda a família Mercedes. Em agradecimento pelos seus vários anos de bom trabalho, honraremos a sua memória”, acrescentou.

Hubbert está ligado à marca alemã desde 1965 quando entrou como engenheiro mecânico para a ainda denominada Daimler-Benz AG. Depois de vários cargos na empresa, chegou a líder da marca no início dos anos 90 e teve uma grande influência na evolução da gama. De facto, para além de ser um dos responsáveis pelo lançamento do Classe A, e do CLK, é também o “pai” da Smart como marca.

Fonte: Daimler