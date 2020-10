A SEAT nomeou Jorge Díez para o cargo de Diretor de Design, funções que iniciará a partir do próximo dia 1 de dezembro. Díez liderou o departamento de design exterior da SEAT de 2011 a 2014 e conta quase com 20 anos de experiência internacional na área. Colaborou com a Audi e a Volkswagen na Alemanha e regressa agora à SEAT onde reportará ao vice-presidente de R&D, Dr. Werner Tietz.

“Jorge Díez é um dos designers mais talentosos da indústria automóvel. Algumas das nossas viaturas na última década, como o Leon, o Ateca e o Ibiza, têm a sua assinatura e é uma ótima notícia que regresse à SEAT. A sua experiência internacional, a inspiração de Barcelona e os valores das marcas SEAT e CUPRA vão refletir-se nos modelos que iremos lançar nos próximos anos”, refere Wayne Griffiths, presidente da SEAT.

Jorge Díez ocupou previamente o cargo de vice-presidente de Design da Mitsubishi Europe e durante a sua primeira passagem pela marca espanhola foi um dos responsáveis pelas linhas da terceira geração do Leon e da quarta geração do Ibiza, bem como do Ateca, o primeiro SUV da marca. Na sua passagem pela Audi, esteve envolvido com os projetos do primeiro A7 e da segunda geração do TT.