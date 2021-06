Michael Schumacher dispensa apresentações. O piloto alemão, sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1, é um verdadeiro ícone da modalidade e atualmente começamos a ver o seu filho, Mick Schumacher, a dar os “primeiros passos” em Fórmula 1. No entanto, este artigo, é sobre os primórdios do “pai Schumacher”. De facto, a Speedmasters Cars está a vender o Jordan/Ford 191 com o nº32, monolugar esse com que Michael Schumacher se estreou em Fórmula 1.

Este foi utilizado em Spa-Francorchamps, no GP da Bélgica, quando o piloto alemão tinha apenas 22 anos. Esta verdadeira peça histórica única está à venda por 1.3 milhões de euros. De relembrar que o Jordan 191 apresentava a mítica personalização na cor verde da 7Up e recentemente demonstrou que está “aí para as curvas” ao participar no Masters Historic Race Weekend na pista inglesa de Donington Park.

Fonte e foto: Speedmasters Cars