Conhecido pela sua boa disposição e, por vezes, polémica no seu discurso e textos sobre os carros que conduz, Jeremy Clarkson é uma das personalidades mais respeitadas no mundo do jornalismo automóvel.

Para o britânico, que assina uma coluna no The Sunday Times, e de acordo com as notas por si atribuídas aos automóveis que conduziu em 2020, os modelos abaixo foram os 5 melhores deste ano que agora termina.

Alfaholics GTA-R 290

Este GTA modificado, com motor de 240 cavalos e que recorre maioritariamente a fibra de carbono na sua construção, custa mais de 350 mil euros e recebeu nota máxima por parte de Clarkson. Este referiu ainda: “adorei…mais do que é decente ou saudável admitir”.

Mini John Cooper Works GP

O pequeno modelo britânico recebeu igualmente nota máxima e foi um dos escolhidos de Clarkson porque, nas suas palavras, “é incrivelmente divertido, muito mais do que modelos que custam 10 vezes mais”.

Bentley Flying Spur

Outro modelo inglês a ser destacado, é verdade, mas tal como o MINI, tem sangue alemão nas veias. Segundo consta, Jeremy Clarkson gostou tanto deste substituto do Mulsanne que comprou um para si.

Eagle Lightweight GT

Este foi para Clarkson o “Supercar of the Year”, sendo que também o considera como uma das mais belas criações do mundo automóvel. Também o som do motor de seis cilindros, alimentado por carburadores, convenceu o inglês.

Ford Puma

Já a primeira geração tinha sido, há muitos anos, alvo de elogios pelo britânico. Agora em formato SUV, o Puma parece reunir argumentos suficientes para ter recebido quatro estrelas na sua avaliação. Um SUV barato entre os 5 melhores do ano, quem diria…