O Jeep Grand Cherokee 4xe foi revelado durante o Stellantis EV Day 2021 e chega aos mercados em 2022.

A Jeep revelou mais uma novidade durante o Stellantis EV Day 2021. A marca norte-americana vai eletrificar a quinta geração do Grand Cherokee com a nova variante 4xe, sigla essa que é referente às variantes híbridas plug-in da marca. Apesar de não serem revelados mais detalhes, a Jeep anunciou que a nova versão do SUV vai marcar presença no Salão Automóvel de Nova Iorque em 2021, junto da restante gama.

Com a introdução do Jeep Grand Cherokee 4xe na gama, a marca do Grupo Stellantis dá mais um passo importante rumo à eletrificação, fortalecendo ainda mais a estratégia “Zero Emission, 100% Freedom”.