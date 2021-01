A Jeep mostrou as primeiras imagens do seu renovado Cherokee numa inédita versão de carroçaria longa, designada por L, com capacidade para sete passageiros. Estreia uma nova plataforma, estrutura que será também utilizada pela versão mais curta a ser apresentada mais para a frente.

A suspensão é independente nos quatro cantos e estará disponível em opção uma configuração com elementos pneumáticos. Quanto a motores, estará disponível com um V6 de 3.6 litros com 294 cavalos e com o obrigatório V8 de 5,7 litros com 362 cavalos, estando ambos associados a transmissões automáticas de 8 velcodades.

Quanto a sistemas de tração integral, estão disponíveis em três configurações, sendo que todos eles podem desconetar a tração no eixo dianteiro de forma a beneficiar a economia. Está igualmente prevista a introdução de uma motorização híbrida 4xe.