A Jeep anunciou o lançamento da edição especial Wrangler Rubicon Recon. Nesta versão, o mítico todo o terreno da marca americana vem equipado com conteúdos específicos como os eixos reforçados Dana e as proteções laterais inferiores Moab. Esta nova versão ainda mais radical e competente no fora de estrada baseia-se no Rubicon e destaca-se ainda por novos elementos no exterior e interior.

Por fora, destacam-se os faróis dianteiros e traseiros full LED, a grelha em preto brilhante, os emblemas Recon, as jantes de alumínio de 17 polegadas, os decalques em preto opaco e ainda as molduras das grelhas e faróis em cinzento Rubicon. No habitáculo, saltam à vista os cintos de segurança vermelhos, o reforço intermédio dos bancos revestido de poliuretano também com costura vermelha e ainda um saco personalizado da Jeep.

No que à condução diz respeito, o Rubicon Recon dispõe igualmente de caixa de transferência de duas velocidades Rock-Trac NV241 com relação de redução de 4,0:1. Não lhe faltam também os diferenciais dianteiro e traseiro com bloqueio elétrico, a barra estabilizadora dianteira desconectável, bem como os pneus específicos Mud-Terrain de 32”.

O motor que o equipa é o Diesel 2.2 litros Multijet II de 200 cavalos e está associado a uma caixa automática de oito velocidades. A nova versão Recon chega aos concessionários nacionais já este mês de outubro e os preços começam nos 78 mil euros, considerando a versão de quatro portas do Wrangler.