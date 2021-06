Jeep Compass 1.3 Turbo – Ensaio Teste

Texto: Guilherme André

Renovação com foco na tecnologia

A Jeep decidiu atualizar a gama do Compass para o tornar mais apelativo num segmento onde a competição é feroz. Nesta renovação, o SUV mantém o característico visual, embora com algumas mudanças, uma capacidade todo-o-terreno acima da média e, a isto, um reforço tecnológico bastante sentido no interior. Tivemos a oportunidade de o ensaiar com o motor 1.3 litros turbo a gasolina com 130 cv, solução essa que é acompanhada por uma caixa manual. Evoluiu o suficiente?