O governo do Japão pretende proibir os automóveis com motores a gasolina até, sensivelmente, 2035, com o objetivo de se atingir a neutralidade carbónica. A estratégia prevê igualmente uma forte aposta no hidrogénio, essencial para um crescimento económico que se quer sustentado.

Serão também criados fundos de investimento e incentivos fiscais para que as empresas invistam em tecnologia amiga do ambiente. O plano prevê a substituição da venda de veículos equipados com motores a gasolina por outros com motorizações híbridas e equipados com tecnologia fuel cell. Para acelerar a adesão à mobilidade elétrica, o governo pretende igualmente reduzir o custo das baterias para metade.

O hidrogénio será, como referido, uma aposta para a mobilidade, mas igualmente para responder às necessidades energéticas daquela que é uma das maiores economias mundiais. Até 2050, o Japão pretende que entre 50 a 60% da energia consumida seja proveniente de fontes renováveis, bem como quer reduzir a sua dependência da energia nuclear.