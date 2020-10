Depois de termos revelado o lançamento dos renovados Jaguar XF e XE, a marca britânica revelou agora os preços de ambos os modelos que chegam ao mercado em janeiro de 2021. Assim, o XF começa nos 59251€, valor esse que sobe na carroçaria Sportbrake para os 62653€. Já o XE começa nos 51599€.

Começando pelo exterior, o XE tem mudanças suaves, visto que sofreu um restyling em 2019, porém, ganha um nível de equipamento R-Dynamic Black com detalhes em preto. Já o XF tem alterações mais vistosas, como é o caso dos novos faróis LED, grelha mais larga e para-choques redesenhados. Destaque para novas cores como Azul Portofino ou British Racing Green.

Se por fora estão sensivelmente os mesmos, no interior a tecnologia foi reforçada. O XE recebe um ecrã tátil de 10 polegadas com tecnologia EVA 2.0 (atualizações “over the air”), com a possibilidade de equipar comandos de climatização digitais (opcional), bem como novos bancos e volante. Por outro lado, o XF adota o mais recente sistema de infotainment Pivi Pro nas versões mais equipadas. Ao centro surge um novo ecrã tátil curvo de 11,4 polegadas, enquanto à frente do condutor encontramos um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas.

No entanto, as principais novidades surgem debaixo do capot. Ambos podem agora ser equipados com motores Diesel mild hybrid de 48V. Esta solução é composta pelo bloco 2.0 litros com 204 cavalos e 430 Nm de binário que, segundo a marca, é 15% mais “poupado” quando comparado com a solução anterior sem sistema mild hybrid. Igualmente novo é o bloco quatro cilindros 2.0 litros turbo a gasolina com dois níveis de potência: 250 cv e 365 Nm de binário (P250) ou 300 cv e 400 Nm (P300). Por fim, as primeiras entregas estão previstas para o início de 2021.