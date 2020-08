A batalha jurídica instaurada pela Jaguar Land Rover (JLR) para fazer reconhecer o estilo do Defender original como marca registada, acaba de ser perdida, permitindo que a Ineos possa arrancar com a produção do Grenadier.

Esta batalha não é nova, pois há quatro anos que a JLR tenta nos tribunais ver reconhecido como marca registada o estilo e o nome Defender da anterior geração, O primeiro revés deu-se em 2019 com o tribunal a decidir em favor da Ineos e apelou para a instância superior, voltando a perder.

O juiz do caso confirmou as conclusões do Instituto de Propriedade Intelectual que as formas que a JLR tentou proteger não eram distintas o suficiente para serem registadas. Num comunicado, a JLR deixou claro o seu desapontamento com a decisão, uma vez que conseguiu registar o estilo em outros mercados. “O Land Rover Defender é um veículo icônico que faz parte do passado presente e futuro da Land Rover. A sua forma única é instantaneamente reconhecível e significa a marca Land Rover em todo o mundo.