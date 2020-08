A Jaguar Land Rover (JLR) está a desenvolver um programa que permite “ensinar” o sistema de condução autónoma adaptar a forma de conduzir reduzindo a sensação de enjoo dos passageiros.

O programa está baseado no “software” que utiliza sensores biométricos para detetar a suscetibilidade individual dos passageiros de ficarem enjoados durante o trajeto. Estes dados são, então, utilizados para “ensinar” o sistema de condução autónoma a encontrar a aceleração, travagem e posicionamento na faixa de rodagem ideal, permitindo reduzir a sensação de enjoo em cerca de 60%. A partir daqui o sistema ajusta-se, grava a formatação e encaminha-se para o destino com as definições encontradas.

Este “software” que tem vindo a ser afinado ao longo de ensaios reais e virtuais ao longo de mais de 32 mil quilómetros, deverá integrar os novos modelos da JLR como tecnologia de assistência a condução, até que a condução autónoma seja legal mundialmente e passe a fazer parte da oferta da JLR de condução autónoma.

Esta plataforma e o “software” de redução de enjoo faz parte da iniciativa “Destination Zero”, que tem como objetivo tornar a condução mais segura, reduzindo as emissões de CO2, acidentes e congestionamentos, de onde também faz parte o projeto de condução autónoma da JLR denominado “Project Vector”.

A propósito deste desenvolvimento, o responsável médico da JLR, Dr. Steve Iley, comentou que “a mobilidade está a mudar rapidamente e nós temos a necessidade de controlar o poder da condução autónoma para conseguir o nosso objetivo de zero acidentes e zero engarrafamentos. Resolver o problema do enjoo em carros sem condutor é a chave para desbloquear o enorme potencial desta tecnologia, pois, os ocupantes terão, mesmo, a oportunidade de ler, trabalhar ou até relaxar com verdadeiro conforto.”