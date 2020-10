A Jaguar Land Rover mostra, mais uma vez, que está a apostar forte na tecnologia. Agora, apresentam uma tecnologia que permite reduzir os picos de ruído indesejado, cerca de 10 dB, mas também os níveis de ruído geral entre os 3 e 4 dB. O principal objetivo do Silentium é garantir o conforto de todos os passageiros, mas também auxiliar a prevenir a fadiga do condutor em viagens mais longas.

Mas como funciona? De acordo com o grupo britânico, esta tecnologia recorre a sensores localizados em todas as rodas que monitorizam as vibrações do piso da estrada e calcula a onde sonora oposta necessária para eliminar o ruído que os passageiros possam sentir. Assim, permite isolar ruídos de, por exemplo, buracos ou superfícies irregulares. Já no habitáculo, o som de cancelamento é reproduzido através do som Meridian. Para já, esta tecnologia vai ser utilizada nos novos Jaguar F-Pace, Jaguar XF e Range Rover Velar.

“A tecnologia de cancelamento ativo do ruído da estrada tem não apenas o potencial de aumentar a segurança em estrada, como pode também melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos clientes. No mundo pós-coronavírus, onde entramos na nova normalidade, é lógico pensar que vão mudar as expectativas que os clientes têm do transporte privado. Será mais importante que nunca desfrutar de soluções de mobilidade seguras e limpas, onde o espaço pessoal e a higiene serão aspetos chave”, afirma o Dr. Steve Iley, chefe médio da Jaguar Land Rover. De referir que a fadiga afeta a reação do condutor em 16,72%, quando comparado com um condutor em perfeitas condições.