Março de 1961, Salão de Genebra, surgia no palco central do certame um carro que marcou uma geração e a história do automóvel. Chamava-se Jaguar Type E.

Para celebrar estes 60 anos de vida do E Type, a Jaguar decidiu restaurar 12 modelos (6 coupé e 6 cabrios) que vão formar uma edição especial denominada Coleção E-Type 60 Edition. Cada um dos modelos será um verdadeiro Type E original dos anos 60, totalmente restaurado de acordo com as nomas do passado com ferramentas modernas e o famoso motor 3.8 litros com seis cilindros e 265 CV.

A curiosidade é que os 12 carros serão vendidos aos pares, ou seja, quem quiser ter um destes carros tem de comorar os dois, um coupé e um cabrio, pois o Edition 60 presta homenagem aos dois modelos que, curiosamente, estiveram expostos em Genebra.

Cada par de modelos terá um Coupé “9600 HP” e um Cabriolet “77 RW” (as matrículas originais que vão estar nos modelos como decoração), o primeiro pintado de cinzento “Flat Out Grey” e os segundos estarão pintados com o verde “Drop Everything Green”. A Jaguar não revelou preços (suspeita-se que a coleção já esteja vendida) mas pode sempre tentar saber pormenores clicando no sítio da Jaguar Classic (https://www.jaguar.com/about-jaguar/jaguar-classic/authentic-cars/e-type-60-collection.html) e saber mais pormenores sobre esta série muito especial.