A Jaguar tem no F-Type um dos principais desportivos da gama. É também uma espécie de “sucessor espiritual” do E-Type e, por isso, não é de estranhar que tenha sido o modelo escolhido para lançar uma edição especial comemorativa dos 60 anos do clássico. O novo F-Type Heritage 60 Edition vai conhecer apenas 60 unidades que serão distribuídas a nível mundial, com a exceção do mercado chinês. Com base do F-Type R e disponível nas variantes coupé e cabrio, recebeu um tratamento específico pela divisão SV da Jaguar Land Rover. Começando pelo exterior, está revestido pela cor Sherwood Green utilizada no E-Type original. Para além disso, recebe detalhes em preto e cromado que são inspirados no clássico e jantes de 20 polegadas com pinças de travão a preto.

Passando para o interior, destaque para uma nova opção de revestimento que consiste numa pele composta por duas cores, enquanto os apoios de cabeça recebem o logo “E-Type 60th”. A consola tem um acabamento em alumínio. Quanto ao motor, falamos do V8 de 5.0 litros que debita 575 cavalos e 700 Nm de binário, ou seja, não foi feita nenhuma alteração face ao F-Type R base.

Por fim, a divisão Jaguar Classic anunciou a produção de seis E-Type restaurados, idênticos aos F-Type Heritage 60 Edition. Estes vão ser feitos com base nos protótipos originais apresentados em 1961.