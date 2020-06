A casa britânica atualizou o i-Pace oferecendo-lhe um renovado sistema de info entretenimento, carregador de corrente alternada e tecnologia centrada no condutor.

O i-Pace passa a ter disponível o sistema de informação e entretenimento Pivi Pivo, que a jaguar diz ser mais simples e fácil de utilizar ao ser semelhante à utilização de um smartphone. Tem um sistema de navegação com aprendizagem ativa que destaca as estações de carregamento mais próximas que estejam disponíveis, assinalando, ainda, o seu custo e o tempo de carregamento.

Para que o carregamento seja mais rápido, a Jaguar oferece uma “WallBox” de 11 kW que oferece 53 km de autonomia a cada hora de carregamento, precisando, apenas, de uma tomada trifásica. Ou seja, a bateria fica carregada em 8,6 horas.

Outra novidade é a homologação WLTP de performance e autonomia: a aceleração 0-100 km/h é de 4,8 segundos, a autonomia é de 470 km. A “WallBox” de 7 kW permite recuperar 35 km por cada hora de carregamento, ou seja, exige 12,75 horas para carga completa. O carregador interno de 50 kW oferece 63 km de autonomia a cada 15 minutos de carregamento, já o de 100 kW oferece 127 km por cada hora

Quanto á tecnologia, há mais conectividade através de um duplo cartão eSIM integrado com plano de dados 4G, carregamento sem fios do smartphone, Spotify integrado e Bluetooth múltiplo para dois aparelhos. Ainda na vertente tecnológica, o Jaguar i-Pace tem um novo sistema de câmaras Surround 3D e um espelho retrovisor digital com tecnologia “Clear Sight” para que a visibilidade não tenha obstáculos.

Para maior conforto dos ocupantes, o Jaguar i-Pace tem ionização do habitáculo com filtragem de categoria PM2.5 (retém partículas ultrafinas e alergénicos) e tem a capacidade de filtrar o ar do interior durante os carregamentos, antes de iniciar uma viagem.

Numa renovação, há que cuidar de várias áreas, e o i-Pace não é diferente: a paleta de cores foi renovada, a grelha dianteira tem novo acabamento e a opção do pacote “Bright Pack” que acentua as linhas do i-Pace.

Finalmente, o Jaguar i-Pace passa a ter atualizações de software sem fios, via internet. Assim, sistemas de informação e entretenimento e a monitorização da bateria e o seu carregamento podem ser atualizados remotamente. O Jaguar i-Pace já está disponível em Portugal, a partir de 81.787,99 euros.