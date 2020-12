O novo F-Pace SVR representa a máxima performance da oferta SUV da Jaguar e chega ao mercado com diversos melhoramentos ao nível da condução. O motor V8 5.0 litros com compressor mantém a sua potência nos 550 cavalos mas viu o seu binário subir para uns impressionantes 700 Nm.

Também a transmissão foi alvo de modificações, partilhando-a agora com o espetacular XE SV Project 8. A velocidade máxima é agora superior, bem como o poder de aceleração. Para lidar com este incremento de performance, também a aerodinâmica foi melhorada.

Com estas modificações e com um novo sistema de launch control, o mais rápido dos F-Pace atinge os 100 km/h em apenas 4 segundos e só para de acelerar quando atingidos os 286 km/h. No que diz respeito ao chassis, foram igualmente introduzidas modificações na suspensão de amortecimento variável, bem como na direção e travões.

Exteriormente, as alterações são ligeiras, e deram-se, principalmente, ao nível dos faróis e grelha. A Jaguar diz que o arrefecimento foi melhorado com estas pequenas modificações. Por dentro, destaca-se o novo sistema de infotainment com display de 11,4 polegadas, bem como o novo manípulo da caixa de 8 velocidades.