Não nos é possível imaginar o que é conduzir uma máquina de competição como o Alfa Romeo 158, o vencedor do primeiro Grande Prémio em 1950. O Alfetta, designação pela qual era também conhecido, utilizava um motor 1.5 litros com 8 cilindros, arquitetura que lhe valeu a designação 158. É um dos carros de competição mais emblemáticos e importantes da história do desporto motorizado e agora já é possível conduzir uma máquina idêntica por uma fração do seu inestimável valor.

Isto só é possível graças a um kit que transforma um Mazda MX-5 NB, a segunda geração do roadster japonês, no fantástico Alfetta. O projeto é da autoria de Ant Anstead, um dos apresentadores do programa Wheeler Dealers, e os interessados podem adquirir o seu futuro Alfa Romeo em kit ou já montado, pronto a rolar.

Por menos de 10 mil euros, mais o custo de um MX-5 usado para servir de base ao projeto, esta é bem capaz de ser uma das propostas com a melhor relação preço/estilo de sempre. Se lhe agrada a ideia de entrar em 2021 com um projeto de construção como este, apresse-se, pois para já são apenas 10 os kits disponíveis. E não se esqueça do Mazda!