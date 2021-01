Se, como nós, é fã de clássicos, admira certamente a silhueta inconfundível de um bonito Ford Escort Mk2, um modelo que reúne uma enorme legião de fãs, também no mundo da competição. É um clássico em valorização, especialmente as versões mais desportivas e raras.

Mas para aqueles dispostos a investir ainda mais do seu dinheiro no automóvel clássico dos seus sonhos, a empresa britânica MST Cars propõe um Escort Mk2 completamente novo, estando inclusivamente já a aceitar encomendas.

Quanto a motores, o Escort Mk2 está equipado com um motor 2.5 litros Duratec com mais de 200 cavalos. Atrás, o eixo Atlas está equipado com diferencial autoblocante. No entanto, está também disponível um motor dois litros BDG com cerca de 230 cavalos ou um 2.5 litros Millington Diamond com mais de 300 cavalos, este último associado a uma caixa sequencial de seis velocidades. O travão de mão hidráulico está incluído.

A carroçaria respeita as especificações de Grupo 4 e inclui um “roll cage” completo. Os travões são da AP e a suspensão é da responsabilidade da Bilstein. A MST espera produzir cerca de 12 unidades por ano e os preços começam nos 72 mil euros, sem contar com impostos.