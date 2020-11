A Hyundai anunciou uma campanha de pré-venda do seu novo i20, geração que chega ao mercado durante o mês de novembro. Esta anuncia um preço exclusivo a partir de 14 540 euros e estará em vigor até ao dia 31 de dezembro de 2020.

Segundo a marca coreana, o i20 está agora mais equipado do que nunca e com um design totalmente renovado. A oferta de equipamento no campo da segurança é extensa, disponibilizando elementos como por exemplo o alerta de fadiga do condutor, o assistente de manutenção na faixa de rodagem e a travagem autónoma de emergência.

O painel de instrumentos é totalmente digital com 10,25 polegadas e não lhe faltam igualmente outros elementos como a chave inteligente e conetividade wireless com os sistemas Android Auto e Apple Car Play. Estão disponíveis 14 cores para a carroçaria, bem como a possibilidade de optar pelo tejadilho Phantom Black.

Para além da campanha de lançamento, com financiamento Cetelem, por 14 540 euros, o novo Hyundai i20 conta ainda com uma valorização extra de 1250 euros na entrega de uma viatura antiga. A garantia é de 7 anos sem limite de quilómetros, com assistência em viagem e check-up anuais gratuitos durante igual período de tempo.